Edelman Financial Engines Plate

Plate Edelman Financial Engines kreću se od $113,430 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Аналитичар na nižem nivou do $169,150 za Дата Сајентист na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Edelman Financial Engines. Poslednja izmena: 9/6/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $159K
Дата Аналитичар
$113K
Дата Сајентист
$169K

Продукт Менаџер
$114K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Edelman Financial Engines je Дата Сајентист at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $169,150. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Edelman Financial Engines je $136,484.

