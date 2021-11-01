Direktorijum kompanija
ECS
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

ECS Plate

Plate ECS kreću se od $7,236 ukupne kompenzacije godišnje za Машински Инжењер na nižem nivou do $226,125 za Технички Програм Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u ECS. Poslednja izmena: 9/6/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Median $140K

Inženjer podataka

Сајберсекјурити Аналитичар
Median $85K
Бизнис Аналитичар
$141K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Дата Сајенс Менаџер
$151K
Информациони Технолог (ИТ)
$89.6K
Маркетинг
$102K
Машински Инжењер
$7.2K
Програм Менаџер
$118K
Пројект Менаџер
$64.7K
Солушн Архитекта
$181K
Технички Програм Менаџер
$226K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Найвищеоплачувана позиція в ECS - це Технички Програм Менаџер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $226,125. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ECS складає $117,600.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za ECS

Srodne kompanije

  • Nisum
  • R3
  • Contrast Security
  • Adobe Workfront
  • Incorta
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi