EcoVadis
  • Greater Barcelona Area

EcoVadis Softverski Inženjer Plate u Greater Barcelona Area

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Greater Barcelona Area u EcoVadis iznosi €60.4K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete EcoVadis. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Medijanski paket
company icon
EcoVadis
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Ukupno godišnje
€60.4K
Nivo
Senior
Osnovna plata
€56.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€3.8K
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u EcoVadis?
Najnoviji podaci o platama
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u EcoVadis in Greater Barcelona Area iznosi €72,909 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u EcoVadis za Softverski Inženjer poziciju in Greater Barcelona Area je €60,599.

