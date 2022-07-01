Eco Plate

Plate Eco kreću se od $15,808 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $159,200 za Administrativni Asistent na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Eco . Poslednja izmena: 11/19/2025