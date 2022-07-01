Direktorijum kompanija
Eco Plate

Plate Eco kreću se od $15,808 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $159,200 za Administrativni Asistent na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Eco. Poslednja izmena: 11/19/2025

Administrativni Asistent
$159K
Softverski Inženjer
$15.8K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Eco je Administrativni Asistent at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $159,200. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Eco je $87,504.

