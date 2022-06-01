Direktorijum kompanija
Duetto
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Duetto Plate

Plate Duetto kreću se od $153,022 ukupne kompenzacije godišnje za Menadžer Softverskog Inženjerstva na nižem nivou do $275,000 za Softverski Inženjer na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Duetto. Poslednja izmena: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softverski Inženjer
Median $275K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$153K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Duetto je Softverski Inženjer sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $275,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Duetto je $214,011.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Duetto

Srodne kompanije

  • FareHarbor
  • WP Engine
  • Flexera
  • Industrious
  • Yugabyte
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/duetto/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.