  • Plate
  • Menadžer Softverskog Inženjerstva

  • Sve Menadžer Softverskog Inženjerstva plate

  • New York City Area

Duck Creek Technologies Menadžer Softverskog Inženjerstva Plate u New York City Area

Medijana Menadžer Softverskog Inženjerstva kompenzacionog paketa in New York City Area u Duck Creek Technologies iznosi $220K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Duck Creek Technologies. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Medijanski paket
company icon
Duck Creek Technologies
Software Engineering Manager
Bridgewater, NJ
Ukupno godišnje
$220K
Nivo
-
Osnovna plata
$190K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$30K
Godine u kompaniji
17 Godine
Godine iskustva
17 Godine
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju u Duck Creek Technologies in New York City Area iznosi $227,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Duck Creek Technologies za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju in New York City Area je $220,000.

Drugi resursi