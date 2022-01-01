Dublin City University Plate

Direktorijum kompanija
Plate Dublin City University kreću se od $60,770 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $84,103 za Naučnik Podataka na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Dublin City University. Poslednja izmena: 11/23/2025

Naučnik Podataka
$84.1K
Softverski Inženjer
$60.8K
Najbolje plaćena pozicija u Dublin City University je Naučnik Podataka at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $84,103. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Dublin City University je $72,436.

