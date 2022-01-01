Dublin City University Plate

Plate Dublin City University kreću se od $60,770 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $84,103 za Naučnik Podataka na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Dublin City University . Poslednja izmena: 11/23/2025