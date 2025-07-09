Каталог Компанија
DSTA
DSTA Плате

Распон плата DSTA је од $60,214 у годишњој укупној компензацији за Naučnik podataka на доњем крају до $156,800 за Menadžer projekta на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније DSTA. Последње ажурирање: 8/18/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $75K

Full-Stack softverski inženjer

Naučnik podataka
$60.2K
Hardverski inženjer
$73.6K

Menadžer programa
$127K
Menadžer projekta
$157K
Analitičar sajber bezbednosti
$81.9K
Menadžer softverskog inženjerstva
$111K
Tehnički menadžer programa
$124K
Често постављана питања

The highest paying role reported at DSTA is Menadžer projekta at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $156,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DSTA is $96,527.

