  • Plate
Medijana Naučnik Podataka kompenzacionog paketa in United Kingdom u DRW iznosi £152K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete DRW. Poslednje ažuriranje: 10/31/2025

Medijanski paket
company icon
DRW
Quantitative Researcher
London, EN, United Kingdom
Ukupno godišnje
£152K
Nivo
L1
Osnovna plata
£152K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Godine u kompaniji
0 Godine
Godine iskustva
0 Godine
Koji su karijerni nivoi u DRW?
Block logo
+£43.8K
Robinhood logo
+£67.2K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.4K
Verily logo
+£16.6K
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Unlock by Adding Your Salary!

Doprinesi

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Naučnik Podataka poziciju u DRW in United Kingdom iznosi £247,598 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u DRW za Naučnik Podataka poziciju in United Kingdom je £119,156.

