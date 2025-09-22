Direktorijum kompanija
Druva
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Технички Писац

  • Sve Технички Писац plate

Druva Технички Писац Plate

Medijana Технички Писац kompenzacionog paketa in India u Druva iznosi ₹2.5M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Druva. Poslednje ažuriranje: 9/22/2025

Medijanski paket
company icon
Druva
Senior Information Developer
Pune, MH, India
Ukupno godišnje
₹2.5M
Nivo
Staff Technical Writer
Osnovna plata
₹2.5M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
11 Godine
Koji su karijerni nivoi u Druva?

₹13.95M

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Технички Писац ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Технички Писац poziciju u Druva in India iznosi ₹4,497,794 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Druva za Технички Писац poziciju in India je ₹2,534,224.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Druva

Srodne kompanije

  • Tavant
  • Forescout
  • Arcesium
  • InvestCloud
  • DataCamp
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi