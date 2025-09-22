Софтверски Инжењер kompenzacija in India u Druva kreće se od ₹2.59M po year za Staff Software Engineer do ₹6.68M po year za Principal Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in India iznosi ₹4.59M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Druva. Poslednje ažuriranje: 9/22/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
Plate nisu pronađene
