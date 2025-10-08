Cloud Security Architect kompenzacija in United States u Dropbox kreće se od $280K po year za IC2 do $621K po year za IC5. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Dropbox. Poslednje ažuriranje: 10/8/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$280K
$178K
$85.6K
$16K
IC3
$365K
$210K
$123K
$31.6K
IC4
$398K
$216K
$129K
$52.6K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Dropbox, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)