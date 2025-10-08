Direktorijum kompanija
Dropbox
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Bezbednosni softverski inženjer

  • United States

Dropbox Bezbednosni softverski inženjer Plate u United States

Bezbednosni softverski inženjer kompenzacija in United States u Dropbox iznosi $357K po year za IC3. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $290K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Dropbox. Poslednje ažuriranje: 10/8/2025

Prosečna Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
IC1
Software Engineer (SWE)(Početni nivo)
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$357K
$209K
$128K
$21.3K
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Dropbox, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Bezbednosni softverski inženjer poziciju u Dropbox in United States iznosi $462,100 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Dropbox za Bezbednosni softverski inženjer poziciju in United States je $285,000.

