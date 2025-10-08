Full-Stack softverski inženjer kompenzacija in Greater Seattle Area u Dropbox kreće se od $254K po year za IC2 do $380K po year za IC3. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Seattle Area iznosi $250K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Dropbox. Poslednje ažuriranje: 10/8/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$254K
$174K
$63.6K
$17.3K
IC3
$380K
$209K
$144K
$27.8K
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Dropbox, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)