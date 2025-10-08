Backend softverski inženjer kompenzacija in United States u Dropbox kreće se od $173K po year za IC1 do $575K po year za IC5. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $310K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Dropbox. Poslednje ažuriranje: 10/8/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
IC1
$173K
$133K
$30.7K
$9.7K
IC2
$259K
$172K
$68.8K
$18.2K
IC3
$361K
$209K
$123K
$28.5K
IC4
$412K
$219K
$153K
$39.5K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Dropbox, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)