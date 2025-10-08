UX dizajner kompenzacija in United States u Dropbox kreće se od $172K po year za IC1 do $411K po year za IC5. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $309K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Dropbox. Poslednje ažuriranje: 10/8/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
IC1
$172K
$127K
$29.6K
$15.9K
IC2
$220K
$161K
$44.9K
$13.7K
IC3
$287K
$195K
$67.1K
$24.9K
IC4
$365K
$211K
$118K
$36.6K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Dropbox, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)