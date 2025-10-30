Direktorijum kompanija
Drizly
  • Plate
  • Prodaja

  • Sve Prodaja plate

Drizly Prodaja Plate

Medijana Prodaja kompenzacionog paketa in United States u Drizly iznosi $163K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Drizly. Poslednje ažuriranje: 10/30/2025

Medijanski paket
company icon
Drizly
Senior Partnerships Manager
Boston, MA
Ukupno godišnje
$163K
Nivo
-
Osnovna plata
$118K
Stock (/yr)
$30K
Bonus
$15K
Godine u kompaniji
4 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Prodaja poziciju u Drizly in United States iznosi $235,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Drizly za Prodaja poziciju in United States je $163,000.

