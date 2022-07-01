Каталог Компанија
DrFirst
DrFirst Плате

Распон плата DrFirst је од $113,565 у годишњој укупној компензацији за Menadžer proizvoda на доњем крају до $189,050 за Ljudski resursi на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније DrFirst. Последње ажурирање: 8/18/2025

$160K

Poslovni analitičar
$184K
Ljudski resursi
$189K
Menadžer proizvoda
$114K

Softverski inženjer
$172K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у DrFirst је Ljudski resursi at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $189,050. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у DrFirst је $177,619.

