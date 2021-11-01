Каталог Компанија
Dremio
Dremio Плате

Распон плата Dremio је од $42,746 у годишњој укупној компензацији за Korisnička podrška на доњем крају до $301,500 за Menadžer proizvoda на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Dremio. Последње ажурирање: 8/18/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $212K
Korisnička podrška
$42.7K
Menadžer proizvoda
$302K

Prodaja
$241K
Arhitekta rešenja
$177K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Dremio је Menadžer proizvoda at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $301,500. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Dremio је $211,500.

