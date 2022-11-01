Каталог Компанија
Draup
Draup Плате

Распон плата Draup је од $2,289 у годишњој укупној компензацији за Računovođa на доњем крају до $21,689 за Softverski inženjer на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Draup. Последње ажурирање: 8/18/2025

$160K

Konsultant menadžmenta
Median $9.6K
Softverski inženjer
Median $21.7K
Računovođa
$2.3K

Poslovni analitičar
$14.1K
Razvoj poslovanja
$3.8K
Analitičar podataka
$3.8K
Ljudski resursi
$3.1K
Marketing
$3.8K
Venture kapitalist
$8.1K

Analitičar

Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Draup је Softverski inženjer са годишњом укупном компензацијом од $21,689. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Draup је $3,798.

