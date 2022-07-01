Direktorijum kompanija
Drata Plate

Plate Drata kreću se od $101,584 ukupne kompenzacije godišnje za Продаја na nižem nivou do $242,676 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Drata. Poslednja izmena: 9/9/2025

$160K

Људски Ресурси
$188K
Маркетинг
$173K
Продукт Дизајнер
$139K

Пројект Менаџер
$140K
Продаја
$102K
Софтверски Инжењер
$243K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


