Каталог Компанија
Dragos
Радите овде? Затражите своју компанију

Dragos Плате

Распон плата Dragos је од $96,900 у годишњој укупној компензацији за Ljudski resursi на доњем крају до $348,250 за Arhitekta rešenja на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Dragos. Последње ажурирање: 8/18/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Softverski inženjer
Median $195K
Ljudski resursi
$96.9K
Dizajner proizvoda
$215K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Analitičar sajber bezbednosti
$181K
Menadžer softverskog inženjerstva
$223K
Arhitekta rešenja
$348K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Kõrgeima palgaga roll Dragos on Arhitekta rešenja at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $348,250. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Dragos mediaan aastane kogukompensatsioon on $204,960.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за Dragos

Повезане компаније

  • MadHive
  • Pony.ai
  • Ramp
  • MOSAIC Technologies Group
  • Intellimize
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси