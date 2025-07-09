Каталог Компанија
Drager Плате

Распон плата Drager је од $51,270 у годишњој укупној компензацији за Menadžer projekta на доњем крају до $168,840 за Menadžer proizvoda на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Drager. Последње ажурирање: 8/18/2025

$160K

Mašinski inženjer
$123K
Menadžer proizvoda
$169K
Menadžer projekta
$51.3K

Prodaja
$88.6K
Softverski inženjer
$86.4K

Full-Stack softverski inženjer

Menadžer softverskog inženjerstva
$90.8K
Arhitekta rešenja
$106K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Drager је Menadžer proizvoda at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $168,840. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Drager је $90,847.

