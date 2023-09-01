Каталог Компанија
DPG Media Плате

Распон плата DPG Media је од $44,948 у годишњој укупној компензацији за Marketing на доњем крају до $134,980 за Menadžer softverskog inženjerstva на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније DPG Media. Последње ажурирање: 8/18/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $85K
Marketing
$44.9K
Menadžer softverskog inženjerstva
$135K

Често постављана питања

The highest paying role reported at DPG Media is Menadžer softverskog inženjerstva at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $134,980. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DPG Media is $85,000.

