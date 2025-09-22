Direktorijum kompanija
DP World
  • Plate
  • Софтверски Инжењеринг Менаџер

  • Sve Софтверски Инжењеринг Менаџер plate

DP World Софтверски Инжењеринг Менаџер Plate

Medijana Софтверски Инжењеринг Менаџер kompenzacionog paketa in India u DP World iznosi ₹8.17M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete DP World. Poslednje ažuriranje: 9/22/2025

Medijanski paket
company icon
DP World
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹8.17M
Nivo
-
Osnovna plata
₹6.87M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹1.29M
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
12 Godine
Koji su karijerni nivoi u DP World?

₹13.94M

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењеринг Менаџер poziciju u DP World in India iznosi ₹10,812,636 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u DP World za Софтверски Инжењеринг Менаџер poziciju in India je ₹6,871,484.

