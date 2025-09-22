Софтверски Инжењер kompenzacija in India u DP World kreće se od ₹2.21M po year za SDE do ₹4.97M po year za Group SDE 2. Medijana year kompenzacionog paketa in India iznosi ₹4.08M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete DP World. Poslednje ažuriranje: 9/22/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
SDE
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Uključeni NaziviPošaljite Novi Naziv