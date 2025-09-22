Direktorijum kompanija
DP World
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

DP World Софтверски Инжењер Plate

Софтверски Инжењер kompenzacija in India u DP World kreće se od ₹2.21M po year za SDE do ₹4.97M po year za Group SDE 2. Medijana year kompenzacionog paketa in India iznosi ₹4.08M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete DP World. Poslednje ažuriranje: 9/22/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
SDE
(Početni nivo)
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u DP World?

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u DP World in India iznosi ₹6,635,935 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u DP World za Софтверски Инжењер poziciju in India je ₹3,987,642.

Drugi resursi