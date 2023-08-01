Каталог Компанија
DP World
Радите овде? Затражите своју компанију

DP World Плате

Распон плата DP World је од $22,984 у годишњој укупној компензацији за Operacije korisničke podrške на доњем крају до $108,463 за Tehnički menadžer programa на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније DP World. Последње ажурирање: 8/18/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Softverski inženjer
Group SDE 1 $35.1K
Group SDE 2 $57K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Softverski inženjer za kontrolu kvaliteta

Menadžer proizvoda
Median $77.8K
Menadžer softverskog inženjerstva
Median $78.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Operacije korisničke podrške
$23K
Analitičar podataka
$46.6K
Industrijski dizajner
$81.6K
Informatičar (IT)
$37.3K
Tehnički menadžer programa
$108K
Tehnički pisac
$41.4K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у DP World је Tehnički menadžer programa at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $108,463. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у DP World је $51,808.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за DP World

Повезане компаније

  • DoorDash
  • PayPal
  • Microsoft
  • Uber
  • Apple
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси