Каталог Компанија
Dow
Радите овде? Затражите своју компанију

Dow Плате

Распон плата Dow је од $34,354 у годишњој укупној компензацији за Dizajner proizvoda на доњем крају до $417,900 за Finansijski analitičar на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Dow. Последње ажурирање: 8/18/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Softverski inženjer
Median $103K

Naučni istraživač

Mašinski inženjer
Median $125K

Proizvodni inženjer

Hemijski inženjer
Median $104K

Istraživački inženjer

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Naučnik podataka
Median $164K
Računovođa
$72.6K
Biomedicinski inženjer
$107K
Poslovni analitičar
$103K
Korporativni razvoj
$95.7K
Analitičar podataka
$45.3K
Menadžer nauke o podacima
$164K
Elektroinženjer
$111K
Finansijski analitičar
$418K
Hardverski inženjer
$130K
Informatičar (IT)
$80.4K
Inženjer materijala
$139K
Dizajner proizvoda
$34.4K
Menadžer proizvoda
$279K
Menadžer projekta
$116K
Prodaja
$80.6K
Arhitekta rešenja
$209K
Tehnički menadžer programa
$61.1K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Dow је Finansijski analitičar at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $417,900. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Dow је $107,460.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за Dow

Повезане компаније

  • Allscripts
  • Visa
  • HPE
  • Northrop Grumman
  • Oliver Wyman
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси