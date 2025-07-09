Каталог Компанија
DotPe
DotPe Плате

Распон плата DotPe је од $3,629 у годишњој укупној компензацији за Marketinške operacije на доњем крају до $53,678 за Menadžer softverskog inženjerstva на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније DotPe. Последње ажурирање: 8/18/2025

$160K

Marketinške operacije
$3.6K
Menadžer programa
$35.2K
Softverski inženjer
$17.5K

Menadžer softverskog inženjerstva
$53.7K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у DotPe је Menadžer softverskog inženjerstva at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $53,678. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у DotPe је $26,348.

