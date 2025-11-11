Direktorijum kompanija
Dotdash Meredith
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Backend softverski inženjer

Dotdash Meredith Backend softverski inženjer Plate

Medijana Backend softverski inženjer kompenzacionog paketa in United States u Dotdash Meredith iznosi $139K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Dotdash Meredith. Poslednje ažuriranje: 11/11/2025

Medijanski paket
company icon
Dotdash Meredith
Software Engineer
New York, NY
Ukupno godišnje
$139K
Nivo
hidden
Osnovna plata
$130K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$9.4K
Godine u kompaniji
0-1 Godine
Godine iskustva
2-4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Dotdash Meredith?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Softverski Inženjer ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Backend softverski inženjer poziciju u Dotdash Meredith in United States iznosi $164,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Dotdash Meredith za Backend softverski inženjer poziciju in United States je $144,400.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Dotdash Meredith

Srodne kompanije

  • Tesla
  • Snap
  • SoFi
  • Google
  • Microsoft
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi