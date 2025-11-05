Direktorijum kompanija
Dotdash Meredith
  • Greater Toronto Area

Dotdash Meredith Softverski Inženjer Plate u Greater Toronto Area

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Greater Toronto Area u Dotdash Meredith iznosi CA$120K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Dotdash Meredith. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Medijanski paket
company icon
Dotdash Meredith
Data Engineer
Toronto, ON, Canada
Ukupno godišnje
CA$120K
Nivo
Software Engineer 2
Osnovna plata
CA$120K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Godine u kompaniji
2-4 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Dotdash Meredith?
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.8K
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Dotdash Meredith in Greater Toronto Area iznosi CA$124,846 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Dotdash Meredith za Softverski Inženjer poziciju in Greater Toronto Area je CA$115,889.

