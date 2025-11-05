Direktorijum kompanija
Dotdash Meredith
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

  • Canada

Dotdash Meredith Softverski Inženjer Plate u Canada

Softverski Inženjer kompenzacija in Canada u Dotdash Meredith kreće se od CA$48.3K po year za Software Engineer 1 do CA$113K po year za Software Engineer 2. Medijana year kompenzacionog paketa in Canada iznosi CA$84.5K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Dotdash Meredith. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Software Engineer 1
(Početni nivo)
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Prikaži 3 Više nivoa
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

Koji su karijerni nivoi u Dotdash Meredith?

Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Dotdash Meredith in Canada iznosi CA$120,928 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Dotdash Meredith za Softverski Inženjer poziciju in Canada je CA$84,541.

Drugi resursi