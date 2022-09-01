Dotdash Meredith Плате

Каталог Компанија
Распон плата Dotdash Meredith је од $80,400 у годишњој укупној компензацији за Analitičar sajber bezbednosti на доњем крају до $162,180 за Dizajner proizvoda на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Dotdash Meredith. Последње ажурирање: 8/18/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $144K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Menadžer proizvoda
Median $145K
Marketing
$141K

Marketinške operacije
$141K
Dizajner proizvoda
$162K
Menadžer projekta
$126K
Analitičar sajber bezbednosti
$80.4K
Menadžer softverskog inženjerstva
$123K
Често постављана питања

The highest paying role reported at Dotdash Meredith is Dizajner proizvoda at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $162,180. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dotdash Meredith is $140,700.

Остали ресурси