Dormify Plate

Plate Dormify kreću se od $62,685 ukupne kompenzacije godišnje za Menadžer Projekta na nižem nivou do $90,450 za Menadžer Proizvoda na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Dormify. Poslednja izmena: 11/20/2025

Menadžer Proizvoda
$90.5K
Menadžer Projekta
$62.7K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Dormify je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $90,450. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Dormify je $76,568.

