dormakaba Плате

Распон плата dormakaba је од $18,526 у годишњој укупној компензацији за Hardverski inženjer на доњем крају до $170,056 за Menadžer softverskog inženjerstva на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније dormakaba. Последње ажурирање: 8/18/2025

$160K

Hardverski inženjer
$18.5K
Informatičar (IT)
$147K
Dizajner proizvoda
$70.4K

Softverski inženjer
$89.4K
Menadžer softverskog inženjerstva
$170K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у dormakaba је Menadžer softverskog inženjerstva at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $170,056. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у dormakaba је $89,367.

