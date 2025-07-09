Каталог Компанија
Doodleblue Innovations
Радите овде? Затражите своју компанију

Doodleblue Innovations Плате

Распон плата Doodleblue Innovations је од $8,194 у годишњој укупној компензацији за Menadžer proizvoda на доњем крају до $11,978 за Softverski inženjer на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Doodleblue Innovations. Последње ажурирање: 8/17/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Menadžer proizvoda
$8.2K
Menadžer projekta
$9.6K
Softverski inženjer
$12K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

El puesto con el salario más alto reportado en Doodleblue Innovations es Softverski inženjer at the Common Range Average level con una compensación total anual de $11,978. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Doodleblue Innovations es $9,628.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за Doodleblue Innovations

Повезане компаније

  • Roblox
  • Stripe
  • Microsoft
  • DoorDash
  • Pinterest
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси