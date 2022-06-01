Direktorijum kompanija
Domino's Pizza
Domino's Pizza Plate

Plate Domino's Pizza kreću se od $4,244 ukupne kompenzacije godišnje za Računovođa na nižem nivou do $279,595 za Menadžer Nauke o Podacima na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Domino's Pizza. Poslednja izmena: 11/20/2025

Softverski Inženjer
Median $100K

Ful-stek softverski inženjer

Korisnička Podrška
Median $31.2K
Računovođa
$4.2K

Poslovni Analitičar
$52.9K
Poslovni Razvoj
$34.4K
Menadžer Nauke o Podacima
$280K
Naučnik Podataka
$68.6K
Finansijski Analitičar
$15K
MEP Inženjer
$101K
Dizajner Proizvoda
$22.3K
Menadžer Proizvoda
$110K
Prodaja
$31.1K
Menadžer Tehničkih Programa
$184K
Tehnički Pisac
$130K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Domino's Pizza je Menadžer Nauke o Podacima at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $279,595. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Domino's Pizza je $60,760.

Drugi resursi

