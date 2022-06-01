Каталог Компанија
Dollar Tree
Dollar Tree Плате

Распон плата Dollar Tree је од $59,700 у годишњој укупној компензацији за Računovođa на доњем крају до $211,050 за Menadžer proizvoda на горњем крају.

$160K

Računovođa
$59.7K
Korisnička podrška
$66.1K
Menadžer proizvoda
$211K

Regrutер
$122K
Arhitekta rešenja
$204K
Venture kapitalist
$71K
Често постављана питања

Kõrgeima palgaga roll Dollar Tree on Menadžer proizvoda at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $211,050. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Dollar Tree mediaan aastane kogukompensatsioon on $96,324.

