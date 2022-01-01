Каталог Компанија
Dolby Laboratories
Dolby Laboratories Плате

Распон плата Dolby Laboratories је од $87,720 у годишњој укупној компензацији за Ljudski resursi на доњем крају до $537,300 за Menadžer poslovnih operacija на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Dolby Laboratories. Последње ажурирање: 8/17/2025

$160K

Softverski inženjer
P2 $134K
P3 $195K
P4 $231K
P5 $281K

Naučni istraživač

Menadžer proizvoda
P3 $208K
P4 $265K
Menadžer poslovnih operacija
$537K

Razvoj poslovanja
$400K
Naučnik podataka
$299K
Elektroinženjer
$122K
Finansijski analitičar
$249K
Hardverski inženjer
$188K
Ljudski resursi
$87.7K
Informatičar (IT)
$250K
Marketing
$292K
Marketinške operacije
$381K
Dizajner proizvoda
$183K
Menadžer projekta
$116K
Prodaja
$151K
Prodajni inženjer
$208K
Arhitekta rešenja
$138K
Tehnički menadžer programa
$152K
План стицања права

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акције
RSU

У компанији Dolby Laboratories, RSUs подлежу 4-годишњем плану стицања права:

  • 25% стиче се у 1st-ГОД (25.00% годишње)

  • 25% стиче се у 2nd-ГОД (25.00% годишње)

  • 25% стиче се у 3rd-ГОД (25.00% годишње)

  • 25% стиче се у 4th-ГОД (25.00% годишње)

Често постављана питања

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Dolby Laboratories, ir Menadžer poslovnih operacija at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $537,300. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Dolby Laboratories, ir $208,158.

