Dolby Laboratories Плате

Распон плата Dolby Laboratories је од $87,720 у годишњој укупној компензацији за Ljudski resursi на доњем крају до $537,300 за Menadžer poslovnih operacija на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Dolby Laboratories. Последње ажурирање: 8/17/2025
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
У компанији Dolby Laboratories, RSUs подлежу 4-годишњем плану стицања права:
25% стиче се у 1st-ГОД (25.00% годишње)
25% стиче се у 2nd-ГОД (25.00% годишње)
25% стиче се у 3rd-ГОД (25.00% годишње)
25% стиче се у 4th-ГОД (25.00% годишње)
