Dojo Плате

Распон плата Dojo је од $66,060 у годишњој укупној компензацији за Informatičar (IT) на доњем крају до $154,726 за Menadžer softverskog inženjerstva на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Dojo. Последње ажурирање: 8/17/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $129K

Full-Stack softverski inženjer

Menadžer softverskog inženjerstva
Median $155K
Naučnik podataka
$89.8K

Informatičar (IT)
$66.1K
Dizajner proizvoda
$107K
Menadžer proizvoda
$117K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Dojo је Menadžer softverskog inženjerstva са годишњом укупном компензацијом од $154,726. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Dojo је $111,917.

