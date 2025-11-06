Direktorijum kompanija
DNV Softverski Inženjer Plate u Greater Oslo Region

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Greater Oslo Region u DNV iznosi NOK 676K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete DNV. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Medijanski paket
company icon
DNV
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
Ukupno godišnje
NOK 676K
Nivo
L1
Osnovna plata
NOK 676K
Stock (/yr)
NOK 0
Bonus
NOK 0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
1 Godina
Koji su karijerni nivoi u DNV?
Najnoviji podaci o platama
Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u DNV in Greater Oslo Region iznosi NOK 902,220 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u DNV za Softverski Inženjer poziciju in Greater Oslo Region je NOK 675,840.

