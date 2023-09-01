Direktorijum kompanija
dmarcian
dmarcian Plate

Plate dmarcian kreću se od $125,625 ukupne kompenzacije godišnje za Menadžer Projekta na nižem nivou do $134,640 za Softverski Inženjer na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u dmarcian. Poslednja izmena: 11/19/2025

Menadžer Projekta
$126K
Softverski Inženjer
$135K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u dmarcian je Softverski Inženjer at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $134,640. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u dmarcian je $130,133.

Drugi resursi

