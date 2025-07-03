Direktorijum kompanija
DKSS - Derderian, Kann, Seyferth & Salucci
DKSS - Derderian, Kann, Seyferth & Salucci Plate

Medijana plate DKSS - Derderian, Kann, Seyferth & Salucci je $123,380 za Dizajner Proizvoda . Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u DKSS - Derderian, Kann, Seyferth & Salucci. Poslednja izmena: 11/19/2025

Dizajner Proizvoda
$123K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u DKSS - Derderian, Kann, Seyferth & Salucci je Dizajner Proizvoda at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $123,380. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u DKSS - Derderian, Kann, Seyferth & Salucci je $123,380.

