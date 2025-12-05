Direktorijum kompanija
Diversified Insurance
Diversified Insurance Analitičar Podataka Plate

Prosečna Analitičar Podataka ukupna kompenzacija in United States u Diversified Insurance kreće se od $48.4K do $70.2K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Diversified Insurance. Poslednje ažuriranje: 12/5/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$54.9K - $63.7K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$48.4K$54.9K$63.7K$70.2K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Diversified Insurance?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Analitičar Podataka poziciju u Diversified Insurance in United States iznosi $70,210 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Diversified Insurance za Analitičar Podataka poziciju in United States je $48,380.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Diversified Insurance

Drugi resursi

