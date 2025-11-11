Direktorijum kompanija
DISA Global Solutions
Medijana Ful-stek softverski inženjer kompenzacionog paketa in United States u DISA Global Solutions iznosi $125K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete DISA Global Solutions. Poslednje ažuriranje: 11/11/2025

Medijanski paket
DISA Global Solutions
Software Engineer
Houston, TX
Ukupno godišnje
$125K
Nivo
-
Osnovna plata
$125K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
17 Godine
Koji su karijerni nivoi u DISA Global Solutions?
Najnoviji podaci o platama
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Ful-stek softverski inženjer poziciju u DISA Global Solutions in United States iznosi $127,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u DISA Global Solutions za Ful-stek softverski inženjer poziciju in United States je $126,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za DISA Global Solutions

Drugi resursi