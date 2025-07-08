Digit Insurance Plate

Direktorijum kompanija
Plate Digit Insurance kreću se od $7,225 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $18,426 za Naučnik Podataka na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Digit Insurance. Poslednja izmena: 11/23/2025

Naučnik Podataka
Median $18.4K
Softverski Inženjer
$7.2K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Digit Insurance je Naučnik Podataka sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $18,426. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Digit Insurance je $12,825.

