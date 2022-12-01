Direktorijum kompanija
Dexterity
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Dexterity Plate

Plate Dexterity kreću se od $140,000 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $155,775 za Хардверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Dexterity. Poslednja izmena: 10/11/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Median $140K
Хардверски Инжењер
$156K
Маркетинг
$141K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

93 57
93 57
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Dexterity, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posetite Levels.fyi zajednicu da stupite u kontakt sa zaposlenima iz različitih kompanija, dobijete savete o karijeri i još mnogo toga.

Posetite sada!

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Dexterity je Хардверски Инжењер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $155,775. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Dexterity je $140,700.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Dexterity

Srodne kompanije

  • Dropbox
  • Intuit
  • Microsoft
  • Google
  • SoFi
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi