  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

  • Hungary

Deutsche Telekom Softverski Inženjer Plate u Hungary

Softverski Inženjer kompenzacija in Hungary u Deutsche Telekom kreće se od HUF 12.91M po year za Software Engineer do HUF 19.6M po year za Senior Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Hungary iznosi HUF 12.41M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Deutsche Telekom. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Junior Software Engineer
(Početni nivo)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.91M
HUF 12.38M
HUF 0
HUF 521K
Senior Software Engineer
HUF 19.6M
HUF 18.17M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Block logo
+HUF 20.14M
Robinhood logo
+HUF 30.91M
Stripe logo
+HUF 6.95M
Datadog logo
+HUF 12.16M
Verily logo
+HUF 7.64M
Plate za praksu

Backend softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Deutsche Telekom in Hungary iznosi HUF 22,534,265 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Deutsche Telekom za Softverski Inženjer poziciju in Hungary je HUF 12,796,125.

