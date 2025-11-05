Direktorijum kompanija
Deutsche Telekom
  • Greece

Deutsche Telekom Softverski Inženjer Plate u Greece

Softverski Inženjer kompenzacija in Greece u Deutsche Telekom kreće se od €35.6K po year za Software Engineer do €26.2K po year za Lead Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Greece iznosi €29.2K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Deutsche Telekom. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Junior Software Engineer
(Početni nivo)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€35.6K
€33.4K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€44.5K
€42K
€0
€2.5K
Lead Software Engineer
€26.2K
€24.7K
€0
€1.4K
Prikaži 1 Više nivoa
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Koji su karijerni nivoi u Deutsche Telekom?

Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Deutsche Telekom in Greece iznosi €55,456 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Deutsche Telekom za Softverski Inženjer poziciju in Greece je €29,240.

