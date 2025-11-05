Softverski Inženjer kompenzacija in Budapest Metropolitan Area u Deutsche Telekom kreće se od HUF 12.6M po year za Software Engineer do HUF 19.6M po year za Senior Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Budapest Metropolitan Area iznosi HUF 12.41M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Deutsche Telekom. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Junior Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.61M
HUF 12.2M
HUF 0
HUF 404K
Senior Software Engineer
HUF 19.6M
HUF 18.17M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
